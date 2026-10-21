Elevance Health, terzo trimestre batte le attese con ricavi che superano i 50 miliardi

Rivista al rialzo la guidance 2026 di EPS e flusso di cassa operativo

(Teleborsa) - Elevance Health , compagnia di assicurazione sanitaria statunitense, ha archiviato il terzo trimestre del 2026 con ricavi operativi pari a 50,4 miliardi di dollari, in crescita dello 0,7% rispetto al terzo trimestre 2025. Tale crescita è stata trainata da rendimenti sui premi più elevati, maggiori ricavi dai prodotti CarelonRx e un aumento delle commissioni per servizi, parzialmente compensati da una riduzione del numero di iscritti nei segmenti Medicare Advantage, Medicaid e nei piani assicurativi per gruppi aziendali (Employer Group).



Il rapporto tra costi per prestazioni sanitarie e ricavi (benefit expense ratio) si è attestato al 90,6%, con un miglioramento di 70 punti base, grazie a una performance più favorevole nei segmenti Medicare Advantage e Individual ACA rispetto all'anno precedente. Al 30 settembre 2026, il numero di giorni relativi ai sinistri da pagare (Days in Claims Payable) era pari a 44,9, con un incremento di 3,5 giorni rispetto all'anno precedente.



L'Utile per azione (EPS) diluito rettificato si è attestato a 6,99 dollari.



Il flusso di cassa operativo è stato pari a 1,3 miliardi di dollari, con un incremento di 0,1 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente a dinamiche favorevoli del capitale circolante. Al 30 settembre 2026, la liquidità e gli investimenti detenuti dalla capogruppo ammontavano a circa 2,4 miliardi di dollari.



Nel corso del trimestre la Società ha riacquistato 0,8 milioni di azioni ordinarie per un valore di 330 milioni di dollari, a un prezzo medio ponderato di 398,75 dollari per azione, e ha distribuito un dividendo trimestrale di 1,72 dollari per azione, per un esborso complessivo di 373 milioni di dollari.



I risultati battono il consensus



I numeri del terzo trimestre hanno superato le attese degli analisti che avevano previsto ricavi per 48,7 miliardi e un EPS di soli 5,1 dollari.



Il commento del presidente e CEO Gail K. Boudreaux



"I risultati del terzo trimestre di Elevance Health riflettono una migliore esecuzione in tutto il nostro portafoglio diversificato e sottolineano la capacità di generare utili della nostra attività. Stiamo alzando le previsioni sugli utili per il 2026 e restiamo fiduciosi di poter raggiungere, nel 2027, una crescita di almeno il 12% dell'utile per azione diluito rettificato, partendo da una base di utili più elevata, pari ad almeno 26,75 dollari. Integrando le competenze della nostra divisione Health Benefits con quelle di Carelon, stiamo migliorando l'esperienza sanitaria, rafforzando il nostro vantaggio competitivo e creando valore a lungo termine per i nostri azionisti."



Dividendo trimestrale



Il 20 ottobre 2026, l'Audit Committee del Cda ha deliberato la distribuzione di un dividendo relativo al quarto trimestre del 2026, pari a 1,72 dollari per azione, che sarà pagato il 18 dicembre 2026 agli azionisti iscritti a libro soci alla chiusura delle attività del 4 dicembre 2026.



Guidance 2026



La compagnia assicurativa stima per l'intero anno 2026 un EPS diluito rettificato rivisto al rialzo ad almeno 29,00 dollari, grazie al costante slancio operativo. Rivisto al rialzo anche il flusso di cassa operativo ad almeno 6,5 miliardi di dollari.



(Foto: kalhh / Pixabay )

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