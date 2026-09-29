OpenAI, rumors: i ricavi ricorrenti annuali si avvicinano ai 70 miliardi di dollari

(Teleborsa) - I ricavi ricorrenti annuali di OpenAI si stanno avvicinando ai 70 miliardi di dollari, grazie al più che raddoppio delle vendite alle aziende (segmento enterprise) registrato da luglio. Lo scrive Axios, citando fonti a conoscenza dei dati. L'ARR è una metrica di fatturato utilizzata dalle aziende basate su abbonamento che aiuta a prevedere il reddito annuale generato dai servizi in abbonamento



Il tasso di ricavi annualizzati di OpenAI è cresciuto di oltre il 70% dall'inizio del terzo trimestre, raggiungendo quasi 70 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, i ricavi del segmento business-to-business sono aumentati di oltre il 100%. Sul fronte consumer, OpenAI ha generato nel solo terzo trimestre più ricavi di quanti ne avesse registrati nell'intero 2025.



Secondo un prospetto informativo per l'IPO visionato da Reuters, nel 2025 i ricavi di Anthropic sono aumentati di dodici volte, sfiorando i 4,6 miliardi di dollari. Tuttavia, da allora la crescita è esplosa: a luglio il totale annualizzato si attestava a circa 65 miliardi di dollari e ha continuato a salire vertiginosamente, stando ai dati riportati dal New York Times. Sempre secondo Reuters, il prospetto di Anthropic indica inoltre impegni futuri per 518 miliardi di dollari relativi a servizi cloud, risorse di calcolo e infrastrutture.

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