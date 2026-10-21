Faa verifica il 737 Max 10, le consegne dai primi mesi del 2027
(Teleborsa) - La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha comunicato l’avvenuta certificazione del Boeing 737 Max 10, le cui consegne potranno iniziare dai primi mesi del 2027. Si tratta della versione più grande del modello 737 Max che può ospitare 230 passeggeri nella configurazione massima, con un’autonomia di 5.740 km, oltre 670 km in più rispetto ai diretti concorrenti. La strumentazione di bordo dispone del sistema avanzato per la misurazione dell’angolo d’attacco.
Sono più di 30 le compagnie aeree in attesa di ricevere il 737-10, per un totale di 1.555 aerei, pari a oltre un terzo dell’attuale portafoglio ordini della famiglia 737 Max.
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