Francoforte: andamento sostenuto per Infineon
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 53,66. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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