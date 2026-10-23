Francoforte: giornata depressa per SUSS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che mostra un decremento del 2,70%.



La tendenza ad una settimana di SUSS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società di sistemi per la lavorazione dei wafer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 49,08 Euro. Prima resistenza a 51,28. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 48,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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