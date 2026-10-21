Francoforte: scambi negativi per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Pressione su le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che tratta con una perdita dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Volkswagen AG Pref, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Volkswagen AG Pref ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 68,97 Euro. Supporto a 68,07. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 69,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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