AI Strategy Bootcamp: a Ercolano il percorso per manager e imprenditori

(Teleborsa) - "L’intelligenza artificiale è una tecnologia abilitante che sta rivoluzionando il lavoro, la produzione e le catene del valore. Per coglierne le opportunità, però, servono formazione e capacità di gestione dei processi. In questo percorso si inserisce il master ‘AI Strategy Bootcamp’, che punta a fornire a dirigenti e manager gli strumenti intellettuali e cognitivi necessari per utilizzare consapevolmente l’AI, governarne l’evoluzione e valorizzarne l’impatto sulle organizzazioni". Lo ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di AI Strategy Bootcamp, il programma dedicato a imprenditori e manager promosso da Stoà, Spici e Dieti – Università Federico II di Napoli, in programma il 6 e 7 novembre nella sala conferenze di Villa Campolieto, a Ercolano.



Secondo Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà (Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa): "L’intelligenza artificiale è ormai parte dei processi produttivi, ma in Italia resta molto da fare sul fronte dell’alfabetizzazione e della formazione specialistica. Il percorso che presentiamo coinvolge imprenditori, manager e professionisti di alto livello per approfondire le principali novità nell’utilizzo dell’IA, nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del personale.



La formazione è essenziale anche per garantire un accesso consapevole e democratico a questa tecnologia. Senza una guida responsabile, l’intelligenza artificiale rischia di accentuare le disuguaglianze e compromettere il rapporto tra innovazione e centralità della persona".



L’importanza della formazione è stata sottolineata da Vincenzo Lipardi, presidente Spici (Società’ per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione): "L’utilizzo dell’intelligenza artificiale è un tema imprescindibile per le aziende e per chi entra nel mondo del lavoro. Governare questa trasformazione digitale richiede competenze adeguate, che rendono la formazione essenziale. L’IA consente di valorizzare i dati al servizio delle imprese e delle persone, offrendo enormi opportunità: per tradurle in benefici concreti occorre comprenderne le potenzialità e saperle gestire consapevolmente.



Di etica e responsabilità ha parlato Salvatore Cuomo, responsabile scientifico di Spici: "L’intelligenza artificiale deve essere governata e il suo funzionamento reso comprensibile. Per questo, nella seconda edizione del ‘Bootcamp’ approfondiremo i temi dell’etica, della responsabilità e della spiegabilità dei modelli. Il riferimento è l’approccio "Human in the Loop", che mantiene la persona al centro delle decisioni e della supervisione dei processi complessi. Superficialità e affidamento passivo alla tecnologia possono favorire derive: occorre quindi analizzare i risultati, verificarne l’attendibilità e mantenere un controllo consapevole".

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