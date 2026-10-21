Intesa Sanpaolo, Academy4Future accelera su competenze, giovani e internalizzazione

(Teleborsa) - A poco più di un anno dalla sua nascita, Academy4Future, il polo formativo di Intesa Sanpaolo , conferma il proprio ruolo strategico nella trasformazione del Gruppo guidato dal CEO Carlo Messina e rafforza l'impegno per le nuove generazioni e lo sviluppo internazionale. Dopo l'estensione della piattaforma di formazione a 18 realtà estere, tra banche della Divisione International Banks e società dei rispettivi mercati di riferimento, l'Academy consolida il proprio contributo alla crescita delle persone e all'evoluzione delle professionalità con il lancio di Future Gen, il programma dedicato a quasi 7.000 under 35, e di Jump, il nuovo percorso di eccellenza per 150 giovani ad alto potenziale.



Roberto Cascella, Chief People and Culture Officer ha dichiarato: "In uno scenario in cui le professioni evolvono rapidamente, stiamo investendo molto nella formazione continua. Nel suo primo anno Academy4Future ha già coinvolto quasi tutte le 90 mila persone del Gruppo accompagnandole verso le competenze necessarie ad una Banca leader in Europa, quale siamo. Gli strumenti concreti che offriamo ai giovani per il percorso professionale, insieme a un sistema di welfare tra i più avanzati, dove spiccano la conciliazione famigliare, soprattutto per le giovani famiglie, ci hanno portato ad essere riconosciuti tra i migliori datori di lavoro. È così che continuiamo ad attrarre persone qualificate e motivate e a rafforzare le basi per la crescita del Gruppo".



Dall’avvio nel 2025, sono state attivate sette faculty specialistiche e oltre venti programmi formativi dedicati alle competenze della banca del futuro, coinvolgendo quasi tutte le 90.000 persone del Gruppo. Negli scorsi mesi, Academy4Future ha ampliato la propria presenza a livello internazionale: la piattaforma di formazione è stata estesa a 18 realtà estere, tra banche della Divisione International Banks e società dei rispettivi mercati di riferimento, coinvolgendo circa 19.000 persone. Con contenuti formativi disponibili in dieci lingue, favorisce la diffusione di una cultura condivisa dell’apprendimento e dello sviluppo delle competenze, valorizzando le professionalità in tutti i Paesi in cui opera il Gruppo.



Nelle prossime settimane prenderanno il via due programmi di formazione e valorizzazione dei giovani. Future Gen, che coinvolge quasi 7.000 under 35, in Italia e all'estero, e integra formazione, sviluppo professionale, wellbeing e opportunità di crescita con l'obiettivo di accompagnarli lungo il loro percorso professionale all'interno del Gruppo. A cui si aggiunge Jump, la nuova iniziativa destinata a 150 giovani ad alto potenziale selezionati attraverso un articolato processo di assessment che ha registrato un’ampia partecipazione. Si tratta di un percorso di sviluppo che combina formazione manageriale avanzata, mentoring, networking, confronto con il top management, esperienze trasversali e opportunità di crescita internazionale, contribuendo alla formazione della futura leadership del Gruppo.



Un elemento distintivo di Academy4Future è il forte legame con il mondo accademico e della ricerca: attraverso una governance strutturata e il contributo dei Comitati Scientifici, coinvolge professori ed esperti provenienti da alcune delle più autorevoli università italiane e internazionali, contribuendo a orientare l'evoluzione dell'offerta formativa e ad anticipare le competenze richieste dai cambiamenti economici, tecnologici e sociali.



L’investimento nella formazione è da tempo uno dei pilastri della strategia di Intesa Sanpaolo. Il Gruppo ha inoltre uno dei più ampi piani di assunzione di giovani in Italia: il Piano d’Impresa 2026-2029 prevede circa 6.300 ingressi entro il 2030, che potrebbero salire a circa 13.100 complessivi, con ulteriori 6.800 assunzioni entro il 2029 in caso di perfezionamento dell’OPAS su MPS. Con circa 90.000 persone nel mondo, di cui 68.000 in Italia, Intesa Sanpaolo è riconosciuta a livello internazionale tra i migliori datori di lavoro per le politiche di inclusione, sviluppo professionale e benessere delle persone.



Negli anni, anche grazie al costante confronto con le organizzazioni sindacali, il Gruppo ha strutturato uno dei sistemi di welfare più evoluti del panorama nazionale e internazionale. Il modello comprende assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare e numerose iniziative a sostegno della qualità della vita lavorativa, tra cui banca del tempo, asili nido aziendali, supporto alla genitorialità, smart working, flessibilità oraria, settimana corta e settimana "cortissima" per i neo genitori. A conferma del forte coinvolgimento delle persone delGruppo, l’83,7% dei potenziali destinatari, circa 64.000 in Italia, ha aderito al Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2026-2029, scegliendo di partecipare alla creazione di valore e ai risultati del Piano d’Impresa.

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