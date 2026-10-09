Milano 10:46
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Italia, Produzione industriale (MoM) in agosto

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Italia, Produzione industriale (MoM) in agosto
Italia, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era 0%).
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