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Italia, Produzione industriale (YoY) in agosto

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Italia, Produzione industriale (YoY) in agosto
Italia, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,1%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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