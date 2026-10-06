Parigi: risultato positivo per Eurofins Scientific
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurofins Scientific più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo di Eurofins Scientific, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 78,22 Euro e supporto a 76,53. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 79,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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