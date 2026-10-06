Parigi: risultato positivo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eurofins Scientific più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Osservando il grafico di breve periodo di Eurofins Scientific , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 78,22 Euro e supporto a 76,53. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 79,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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