Parigi: performance negativa per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che presenta una flessione del 2,08%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Eurofins Scientific rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Eurofins Scientific mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 77,97 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 75,73. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 80,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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