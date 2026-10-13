Milano 9:44
50.215 +0,36%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:44
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25.347 +0,27%

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in settembre
Giappone, Prezzi produzione in settembre su base mensile (MoM) -0,3%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,5%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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