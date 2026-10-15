Milano 12:06
49.507 -0,50%
Nasdaq 14-ott
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Dow Jones 14-ott
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Londra 12:06
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Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in agosto

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Regno Unito, Produzione industriale (YoY) in agosto
Regno Unito, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) +1,6%, in aumento rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,7%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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