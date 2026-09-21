Vitelli (Azimut Benetti) su TISG: spazi sono molto interessanti, siamo in data-room

(Teleborsa) - "Gli spazi sono molto interessanti, siamo nella data-room
e stiamo analizzando la situazione del cantiere, che è complicata, con barche in costruzione, dipendenti". Lo ha detto a L'Economia de Il Corriere della Sera Giovanna Vitelli, presidente di Azimut Benetti
, a proposito di The Italian Sea Group
(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan.
"In una situazione così non vanno fatti errori ma certo siamo tra quelli che possono gestirla con serietà e continuità
", ha aggiunto.
Martedì scorso TISG ha reso noto
di aver ricevuto 11 offerte non vincolanti
relative a operazioni strutturate sia nella forma dell'Asset Deal che di Share Deal. Il processo competitivo prevede ora una seconda fase alla quale saranno ammessi i soggetti selezionati sulla base delle offerte ricevute e che comprenderà, tra l'altro, lo svolgimento di una due diligence più approfondita al fine di ricevere le offerte vincolanti entro il 15 ottobre 2026.