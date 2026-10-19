The Italian Sea Group, ricevute 5 offerte vincolanti. Chiusa seconda fase del processo competitivo

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), facendo seguito ai comunicati stampa del 9 agosto, del 15 settembre e del 24 settembre 2026 relativi al processo competitivo finalizzato all’individuazione di potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della Società, rende noto che si è conclusa in data odierna la seconda fase del processo con la ricezione di cinque offerte vincolanti.



Tutte le offerte pervenute sono relative a operazioni strutturate esclusivamente nella forma dell’Asset Deal, di cui due offerte aventi ad oggetto il complesso aziendale nella sua interezza.



Le offerte sono attualmente oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con l’assistenza dei joint financial advisor Meti Corporate Finance e KPMG Advisory.



All’esito delle valutazioni in corso, la Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato l’offerta selezionata dal Consiglio di

Amministrazione, in coerenza con le tempistiche previste per il deposito del piano di risanamento al Tribunale previsto entro la fine del mese di ottobre.



La Società informerà tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate.

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