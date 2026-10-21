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Usa, richieste mutui settimanali ancora in calo (-5,3%)

Tassi sui mutui trentennali al 7,4%

Economia, Macroeconomia
Usa, richieste mutui settimanali ancora in calo (-5,3%)
(Teleborsa) - Non si arresta la discesa delle domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 16 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -5,3%, dopo il -2,7% registrato la settimana precedente, segnando il settimo calo consecutivo.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 2% e quello relativo alle nuove domande del 7,3%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 7,41% dal 7,5% della settimana precedente.

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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