Usa, richieste mutui settimanali ancora in calo (-5,3%)
Tassi sui mutui trentennali al 7,4%
(Teleborsa) - Non si arresta la discesa delle domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 16 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un -5,3%, dopo il -2,7% registrato la settimana precedente, segnando il settimo calo consecutivo.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 2% e quello relativo alle nuove domande del 7,3%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 7,41% dal 7,5% della settimana precedente.
(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)
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