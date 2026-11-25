Appuntamenti macroeconomici del 25 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 25/11/2026
00:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,8%)
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 82 punti; preced. 80 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,4%; preced. 2,2%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 203K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 676K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,38 Mln barili)
18:00 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -19 Mld piedi cubi; preced. 20 Mld piedi cubi)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```