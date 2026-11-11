USA, tassi sui mutui in calo per la quarta settimana consecutiva: ripartono le richieste di acquisto

Il tasso sui finanziamenti trentennali scende al 7,21%, mentre le domande per l'acquisto di abitazioni aumentano del 7,5%

(Teleborsa) - I tassi sui mutui negli Stati Uniti sono diminuiti per la quarta settimana consecutiva, favorendo un aumento delle richieste di finanziamento per l'acquisto di abitazioni, che hanno registrato la crescita settimanale più consistente da metà aprile e offerto un segnale di ripresa al mercato immobiliare.



Secondo i dati diffusi dalla Mortgage Bankers Association (MBA), nella settimana conclusa il 6 novembre il tasso contrattuale sui mutui a tasso fisso a 30 anni è sceso di 9 punti base al 7,21%. I costi di finanziamento sono diminuiti di quasi 30 punti base rispetto al picco di circa due anni del 7,5% raggiunto all'inizio del mese scorso, ma restano comunque troppo elevati per molti americani.



Crescono le richieste di acquisto e rifinanziamento

L'indice delle domande di mutuo per l'acquisto di abitazioni è aumentato del 7,5%, segnando soltanto il secondo incremento settimanale dalla fine di agosto. L'indice delle richieste di rifinanziamento è invece salito del 4,5%. Quest'ultimo indicatore è cresciuto per la terza settimana consecutiva, ma resta vicino al livello più basso dal gennaio 2025.



La riduzione dei tassi rappresenta una notizia positiva per il mercato immobiliare, ma potrebbe essere necessario un calo prolungato dei costi di finanziamento per convincere i potenziali acquirenti a tornare sul mercato.



Vendite immobiliari ancora sotto pressione

A settembre, i contratti preliminari per l'acquisto di abitazioni già esistenti sono scesi a un minimo storico, dopo il rapido aumento dei tassi sui mutui registrato nel corso del mese.



Domani, la National Association of Realtors pubblicherà i dati sulle compravendite di abitazioni esistenti concluse a ottobre. Secondo la previsione degli analisti, le vendite dovrebbero scendere al livello più basso dal 2010.

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