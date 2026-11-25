USA, richieste di mutui settimanali in aumento del 6,1%

Nella settimana al 20 novembre

(Teleborsa) - Tornano ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 20 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano un'accelerazione del 6,1%, dopo il -2,3% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è cresciuto dello 0,5%, mentre quello relativo alle nuove domande ha registrato un'impennata del 10,1%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 7,38% dal 7,35% precedente.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

Condividi

```