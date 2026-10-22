Milano 9:16
48.964 -1,37%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:16
10.684 -0,64%
25.411 -0,91%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3419, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3336. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3502.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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