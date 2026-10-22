Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un -0,11%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,4018. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,4111 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3987.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)