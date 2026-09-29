Regno Unito, ad agosto massa monetaria M4 torna a crescere

In aumento anche i prestiti.

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è salita dello 0,4% nel mese di agosto 2026, dopo il -0,3% registrato il mese precedente e rispetto al +0,1% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.



Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 2,464 miliardi di sterline, in aumento rispetto ai 2,097 miliardi del mese precedente e contro gli 1,9 miliardi attesi dagli analisti.



I prestiti netti ai privati evidenziano una crescita a 6,9 miliardi, al di sopra dei 6,2 miliardi attesi e registrati in precedenza. I prestiti per mutui fanno segnare una crescita di 4,41 miliardi (sostanzialmente in linea con il consensus) rispetto ai 4,08 miliardi precedenti.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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