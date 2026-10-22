BPER, JPMorgan sale sopra il 5% del capitale. Quota complessiva all'8,79%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha superato la soglia del 5% dei diritti di voto in BPER Banca , l'istituto di credito modenese quotato a Piazza Affari. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 20 ottobre 2026, relativa a operazioni effettuate il 14 ottobre.



La quota detenuta in azioni è salita al 5,85% dal 4,63% della precedente notifica, a seguito di acquisti sul mercato. È aumentata anche la componente in strumenti finanziari, passata al 2,94% dall'1,16%. La posizione complessiva del gruppo statunitense risulta così pari all'8,79%, in crescita dal 5,79%.



La parte in strumenti finanziari è costituita per l'1,75% da swap con regolamento in contanti e scadenze comprese tra il 3 novembre 2026 e il 12 ottobre 2033, e per lo 0,84% da opzioni call e put regolate per cassa con scadenza tra ottobre 2028 e ottobre 2029. Completano il quadro opzioni call e put con consegna fisica per complessivi 0,33% e obbligazioni convertibili e scambiabili per lo 0,02%.

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