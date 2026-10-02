BPER Banca, buyback di 2,5 milioni di azioni tra il 25 settembre e l'1 ottobre

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato l'aggiornamento sull'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie, reso noto al mercato il 6 agosto 2026 e avviato il 2 settembre 2026.



Nel periodo dal 25 settembre all'1 ottobre 2026 sono state acquistate 2.526.122 azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan a un prezzo medio ponderato di 14,2205 euro.



Dall'avvio del programma gli acquisti ammontano a 10.776.122 azioni, pari a circa lo 0,51% del capitale sociale, a un prezzo medio di 14,2565 euro per azione. L'esecuzione è affidata a Equita SIM in piena indipendenza.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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