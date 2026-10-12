Porto Aviation, ValueTrack taglia fair value con ramp-up più lento del previsto

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 9,2 euro
per azione (rispetto ai 10,4 euro precedenti) il fair value
su Porto Aviation Group
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico, poiché lo spostamento dell'orizzonte di valutazione all'esercizio 2027 coincide con una revisione al ribasso della stima di EBITDA per lo stesso anno (da 3,1 milioni a 1,8 milioni di euro) solo parzialmente compensata da multipli di settore più elevati. Al nuovo fair value, il titolo scambierebbe a 11,4x EV/EBITDA, 15,2x EV/EBIT e 29x P/E rettificato sui dati previsti per il 2027.
I risultati del primo semestre 2026
hanno evidenziato
un calo su base annua del Valore della Produzione e della redditività operativa, nonostante l'aumento delle consegne. Inoltre, Porto Aviation Group ha registrato un portafoglio ordin di 14 velivoli a fine giugno 2026 (contro i 20 dell'esercizio precedente), implicando l'acquisizione di 4 nuove unità nel semestre.
"Sebbene il ramp-up si stia rivelando più lento del previsto, la nostra tesi di investimento rimane invariata
- si legge nella ricerca - confermiamo l'ipotesi di prime consegne della piattaforma a 4 posti nell'esercizio 2028. Nel frattempo, il gruppo sta sviluppando la capacità necessaria per la prossima fase di crescita. In Nevada è stato versato un acconto per un hangar e, pur non essendo ancora definite le tempistiche esatte, prevediamo un investimento di 600 mila euro nell'esercizio 2027. In Serbia, ha acquisito un terreno e sta per acquistare una propria struttura a supporto del velivolo a 4 posti, con investimenti (capex) stimati in circa 400 mila euro nel biennio 2027-2028. In Italia, l'hangar di Voghera ospiterà le attività di test di volo e manutenzione".
Su questa base, per l'esercizio 2028
ValueTrack prevede un Valore della Produzione di circa 13,4 milioni di euro, margini EBITDA ed EBIT rispettivamente del 22,8% e del 19,2%, e una posizione di cassa netta di 1,2 milioni di euro (al netto di investimenti cumulati per 2,4 milioni nel periodo 2026-2028); sono inoltre possibili ulteriori margini di rialzo qualora venisse effettivamente ottenuto il beneficio fiscale "Patent Box" (stimato in circa 1 milione di euro), previsto per il febbraio 2027.