Orientamento rialzista per Cembre

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Prepotente rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , parte del FTSE Italia Star , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,54% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, Cembre è da comprare ai prezzi attuali pari a 85,6 Euro con stop loss individuato a quota 83,81 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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