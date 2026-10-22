Eventi e scadenze del 22 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 22/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

NetZero Milan - Allianz MiCo - Seconda edizione dell'Expo-Summit dedicato alla transizione energetica e industriale e alla decarbonizzazione, con il confronto tra imprese, istituzioni, investitori e mondo della ricerca sui temi della competitività industriale europea, sicurezza energetica, elettrificazione, rinnovabili, sistemi di accumulo, idrogeno e finanza per la transizione (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro - Camera dei deputati - 3ª edizione degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro, promossi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Il confronto sarà dedicato alle politiche di prevenzione, alla tutela della salute e della sicurezza, all'impatto dell'intelligenza artificiale e alle responsabilità delle imprese. Tra gli interventi, il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana (da martedì 20/10/2026 a giovedì 22/10/2026)

Orizzonti Digitali - Perugia - Forum dedicato all'intelligenza artificiale arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Il tema sarà: "L'era della co-intelligenza" (da mercoledì 21/10/2026 a sabato 24/10/2026)

BIP InSummit 2026 - Triathlon Thinking per il CxO - Venezia, Isola delle Rose - L'evento promosso da BIP, riunisce esponenti del mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale per discutere le prospettive di sviluppo, innovazione e competitività del Paese. Al centro del confronto l'evoluzione della leadership, l'impatto dell'IA e il ruolo del capitale intellettuale. Tra gli speaker, Vincenzo Caridi (Capo Dipartimento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Corrado Passera (Fondatore di Illimity) e Domenico Siniscalco (Board Member Banco BPM) (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

SNIM - Salone Nautico di Puglia - Marina di Brindisi - 22ª edizione dell'appuntamento dedicato alla nautica da diporto, alla cantieristica e alle prospettive di sviluppo dell'economia del mare, con 180 espositori, oltre 300 imbarcazioni e 20.000 metri quadrati di spazi espositivi. Un programma di incontri che coinvolgerà rappresentanti del Governo, delle Regioni, delle istituzioni e delle principali imprese del settore. Tra i partecipanti, il Viceministro Edoardo Rixi e il Ministro Nello Musumeci (da giovedì 22/10/2026 a lunedì 26/10/2026)

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

Festival Internazionale dell’Economia 2026 - Torino - La 5ª edizione del Festival propone oltre 130 appuntamenti dedicati al tema "Salvare lo Stato sociale". Economisti, studiosi, giornalisti ed esperti italiani e internazionali si confronteranno sul futuro del welfare e sulle sfide legate alla crisi demografica, alle trasformazioni del lavoro e alle disuguaglianze, approfondendo le possibili riforme per garantire la sostenibilità del sistema e rafforzare la coesione sociale. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia) e Piero Cipollone (da giovedì 22/10/2026 a domenica 25/10/2026)

62° Congresso Nazionale del Notariato - Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri, Waldorf Astoria - Il congresso dal titolo "Impresa, società e notai: efficienza e sicurezza tra evoluzione normativa e competitività", sarà dedicato al rapporto tra impresa, società e notariato, con un focus sull'evoluzione normativa, la competitività del sistema italiano, la proposta europea «EU Inc.» e il ruolo della digitalizzazione e della sicurezza giuridica. Tra i partecipanti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Rocco Guglielmo (Consigliere Nazionale del Notariato), Lucia Albano (Sottosegretario di Stato), Vito Pace (Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea) (da giovedì 22/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Assemblea Generale di Federmeccanica "WOW - Waves Of Work" - Kilometro Rosso, Bergamo - L'Assemblea, patrocinata da Confindustria Bergamo, diventa un Forum nazionale sul lavoro e inaugura un percorso quadriennale dedicato alle trasformazioni del lavoro e dell'industria, con focus su innovazione tecnologica, cultura di genere, benessere e welfare. Tra gli ospiti previsti, il ministro del Lavoro Marina Calderone, il presidente di Federmeccanica Simone Bettini e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali metalmeccaniche (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

6th WE_ARE_IN Macroeconomics and Finance Conference - Banca d’Italia, Rome - La conferenza riunisce economiste provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni per presentare e discutere nuove ricerche sui temi della macroeconomia e della finanza di interesse per le banche centrali. Tra gli interventi, ergio Nicoletti Altimari, Vice Direttore generale della Banca d’Italia e Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d’Italia (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre

09:00 - ASSTEL - Forum Nazionale delle Telecomunicazioni - Università LUISS di Roma - Evento di Asstel dal titolo "Qui si costruisce la capacità digitale dell'Italia", un programma per infrastrutture, servizi e competenze. Il Forum sarà un'occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, imprese e parti sociali sulle priorità per rafforzare la competitività della filiera TLC, sostenere gli investimenti nelle reti e accelerare la trasformazione digitale del Paese. Tra gli interventi, il Ministro Adolfo Urso, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Rettore Luiss Paolo Boccardelli e il Presidente ASSTEL Pietro Labriola

09:30 - Annual General Meeting 2026 di Fondo Italiano d’Investimento - Roma, Palazzo Colonna - L'evento di Fondo Italiano d'Investimento verrà aperto dalla Presidente Barbara Poggiali e dell'AD Domenico Lombardi. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Dario Scannapieco (AD di CDP), Agostino Scornajenchi (AD di Snam), Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri), Lorenzo Mariani (AD e DG di Leonardo) e Pasqualino Monti (AD e DG di Terna)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Campus Luiss - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum nazionale delle telecomunicazioni 2026, promosso da Asstel

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l'anno 2026

14:30 - Valenza Gem Forum - Valenza, Spazio 750 - 4ª edizione del Forum che riunirà i protagonisti della gioielleria di alta gamma per un confronto sulle strategie di sviluppo del settore. Al centro dell'incontro i nuovi trend di consumo, l'innovazione e l'intelligenza artificiale nel design, la tracciabilità delle gemme e il confronto tra diamanti naturali e sintetici. L'evento è promosso dalla Fondazione Mani Intelligenti in collaborazione con Italian Exhibition Group/Vicenzaoro e CIBJO

15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al 62° Congresso Nazionale del Notariato, presso il Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria di Roma

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

American Airlines - Risultati di periodo

Barclays - Risultati di periodo: Q3 2026

Ena - Assemblea: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi - prima convocazione

ENI - CDA: Risultati del III trimestre 2026 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2026 (seconda tranche)

First Bancorp - Risultati di periodo

Gismondi 1754 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Honeywell International - Risultati di periodo

Lockheed Martin - Risultati di periodo

Nasdaq - Risultati di periodo

Nokia - Risultati di periodo

Nokia Oyj - Risultati di periodo: Q3 2026

Procter & Gamble - Risultati di periodo

Spotify Technology - Risultati di periodo

Union Pacific - Risultati di periodo

VeriSign - Risultati di periodo

Western Digital - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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