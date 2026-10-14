Alantra punta sulla crescita di FAE Technology: confermati Buy e target price di 4,5 euro

(Teleborsa) - FAE Technology
ha presentato le proprie prospettive di sviluppo in occasione della conferenza Alantra di Milano, durante la quale il presidente e amministratore delegato e il direttore finanziario del gruppo hanno incontrato oltre 35 investitori appartenenti a più di 30 case di investimento italiane e internazionali.
Nel primo semestre
del 2026, i ricavi pro forma sono aumentati del 33% su base annua, raggiungendo 43,5 milioni di euro, mentre l'EBITDA è cresciuto del 63%, a 3,5 milioni, con un margine del 7,4%. Per la seconda metà dell'anno, le stime di Alantra indicano ricavi per 48,6 milioni di euro ed EBITDA per 5,4 milioni, con un margine dell'11,9% sul valore della produzione. Il management prevede volumi sostanzialmente stabili rispetto al primo semestre e un miglioramento della redditività.Solutions e Space tra le opportunità di sviluppo
Il gruppo opera attraverso quattro divisioni: Industrial Services, dedicata alle capacità produttive; Engineering, focalizzata sui servizi di sviluppo specializzato; Space, attiva nelle tecnologie spaziali avanzate e nella microgravità; e Solutions, la nuova area considerata particolarmente promettente.
Quest'ultima amplia l'offerta di FAE Technology nei sistemi elettronici integrati proprietari, nel software e nell'intelligenza artificiale applicata ai dispositivi periferici, con un contributo alla crescita atteso a partire dal 2027. L'ingresso di figure manageriali provenienti da SECO dovrebbe contribuire ad accelerare questo percorso.
Anche Kayser Space punta ad ampliare le dimensioni dei contratti, facendo leva sulle capacità industriali del gruppo per partecipare a programmi più complessi. Tra le opportunità indicate dal management figurano i sistemi di lancio, con possibili occasioni legate anche a operatori come Avio.SuperFAE e acquisizioni verso una nuova scala industriale
Un ruolo centrale nella strategia è affidato a SuperFAE, il nuovo polo produttivo atteso operativo nel primo trimestre del 2027. Secondo le indicazioni riportate da ALANTRA, la struttura potrebbe sostenere almeno 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi nella divisione Industrial Services.
A questa leva si affianca la strategia di acquisizioni, finalizzata ad ampliare le dimensioni del gruppo, rafforzarne le competenze tecnologiche e diversificare la clientela. La combinazione tra crescita organica e possibili operazioni straordinarie potrebbe portare FAE Technology a raggiungere 200 milioni di euro di ricavi e un margine EBITDA del 13-15% nell'arco dei prossimi tre anni.
Il gruppo punta inoltre a ridurre la concentrazione dei ricavi sul principale cliente, la cui incidenza dovrebbe scendere dal 35% al 25% già nel 2027.Alantra conferma il giudizio Buy e il prezzo obiettivo a 4,5 euro
Alantra ritiene che FAE Technology sia ben posizionata per aumentare ulteriormente dimensioni e redditività, grazie all'ampliamento dell'offerta tecnologica, alla maggiore capacità produttiva e all'esperienza maturata nelle acquisizioni. Le divisioni Solutions e Space vengono indicate come aree con opportunità di sviluppo nelle attività a maggior valore aggiunto e nei contratti di dimensioni più elevate.
Secondo il broker, la leva finanziaria contenuta, con un rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA previsto per il 2026 pari a 0,6 volte, lascia spazio a ulteriori acquisizioni. Ipotizzando un rapporto compreso tra 2 e 2,5 volte, Alantra stima una capacità aggiuntiva di indebitamento tra 12 e 17 milioni di euro.
Le previsioni della società di analisi per il 2028, che non includono eventuali acquisizioni future, indicano ricavi per 126,6 milioni di euro ed EBITDA per 13,4 milioni. Il potenziale contributo di nuove operazioni potrebbe quindi offrire ulteriori margini di crescita rispetto a queste stime.
Alantra conferma infine la raccomandazione Buy e il prezzo obiettivo di 4,5 euro per azione.