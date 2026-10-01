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Officina Stellare, semestrale in crescita. Finanziamento da pool di banche per 75 milioni di euro

Finanza, Spazio
Officina Stellare, semestrale in crescita. Finanziamento da pool di banche per 75 milioni di euro
(Teleborsa) - Officina Stellare, società quotata su Euronext Growth Milan e leader nelle tecnologie mission-critical per i settori Spazio, Aeronautica, Difesa, Navale e Cybersecurity, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione pro-forma in crescita del 31% a 55,6 milioni di euro, un EBITDA adjusted in aumento del 56% a 6,6 milioni e un risultato netto adjusted di 0,8 milioni, rispetto agli 0,1 milioni dello stesso periodo del 2025. Il portafoglio ordini pro-forma ha raggiunto i 190,3 milioni (+38% su base annua), salito a 208,2 milioni ad agosto. Il CdA ha inoltre approvato un finanziamento con un pool di primarie banche da 75 milioni di euro a sostegno della crescita.

I risultati

I dati sono presentati su base pro-forma, per confrontare lo stesso perimetro del gruppo dopo la fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group, con efficacia dal 1° giugno 2026, e includendo l'acquisizione di Sitep Italia. Il valore della produzione pro-forma si è attestato a 55,6 milioni di euro, con una crescita organica attribuibile soprattutto alle attività nello spazio, che pesano per il 35,8% del totale, e nell'aeronautica (27,4%). Su base degli ultimi dodici mesi il valore della produzione sale a 111,9 milioni (+28%).

L'EBITDA adjusted pro-forma è pari a 6,6 milioni di euro, in aumento del 56%, con una marginalità in miglioramento grazie alla leva operativa. L'EBIT adjusted è cresciuto del 52% a 1,8 milioni, mentre il risultato netto adjusted si è attestato a 0,8 milioni (vs 0,1 milioni): la crescita dell'EBITDA è stata parzialmente compensata dall'aumento degli ammortamenti, legato all'avvio dell'impiego di progetti di sviluppo tecnologico.

La posizione di cassa netta pro-forma è positiva per 13,4 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni di fine 2025, con una cassa lorda di 44,7 milioni (59,1 milioni). Gli investimenti del semestre sono stati pari a 10 milioni, di cui 5,1 milioni in ricerca e sviluppo.

L'outlook

Officina Stellare visibilità crescente sui ricavi futuri, grazie a un portafoglio ordini di 190,3 milioni al 30 giugno, composto per il 30% dallo Spazio, il 27,9% dall'Aviation e il 22% dalla Difesa, e a ordini acquisiti nel semestre per circa 82,9 milioni. Proseguono gli investimenti per l'espansione della capacità produttiva, in particolare il nuovo stabilimento per i terminali di volo lasercom, e per l'innovazione tecnologica. Il nuovo finanziamento da 75 milioni, composto da una linea term da 50 milioni, di cui circa 20 milioni per rifinanziare il debito esistente, e da una revolving da 25 milioni con durata di sei anni, aumenterà la cassa di circa 30 milioni. Sul fronte M&A, a fine luglio è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione del 100% di Mavel, specializzata in motori elettrici senza terre rare per aerospazio e difesa.
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