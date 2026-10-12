UniCredit sostiene Fondazione art4sport ETS per sviluppo Bebe Vio Academy di Venezia

(Teleborsa) - Unicredit attraverso la Region Nord Est e grazie alle risorse raccolte dal Fondo Carta Etica, sostiene Fondazione art4sport ETS nello sviluppo della nuova sede veneziana della Bebe Vio Academy, il progetto che offre a bambini e ragazzi con e senza disabilità la possibilità di sperimentare gratuitamente diverse discipline paralimpiche in un ambiente sicuro, inclusivo e altamente specializzato.



Il sostegno, previsto per una durata di tre anni, contribuirà alla crescita della nuova sede veneziana della Bebe Vio Academy, che inaugura il 13 ottobre 2026 e si inserisce nel percorso di espansione nazionale di un modello già consolidato con successo a Milano e Roma.



Fondata nel 2009 dall'esperienza personale di Bebe Vio Grandis e della sua famiglia, Fondazione art4sport ETS opera per migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi con disabilità fisiche attraverso lo sport, considerato non soltanto attività motoria ma vero strumento di inclusione sociale, crescita personale e autonomia. La Fondazione interviene concretamente per superare le barriere sociali ed economiche che spesso impediscono l'accesso alla pratica sportiva, finanziando protesi, carrozzine e attrezzature specializzate, accompagnando le famiglie e aiutando i giovani a individuare un percorso sportivo.



La Bebe Vio Academy rappresenta l'evoluzione di questa missione. Il progetto nasce con l'obiettivo di creare uno spazio in cui bambini e ragazzi, con e senza disabilità, possano fare sport insieme, condividendo esperienze e opportunità. L'Academy mette a disposizione strutture attrezzate, ausili sportivi dedicati e il supporto di allenatori paralimpici e operatori qualificati, consentendo ai partecipanti

di avvicinarsi a numerose discipline, tra cui scherma e basket in carrozzina, sitting volley, karate, atletica e nuoto.



Oltre alle attività sportive continuative rivolte ai giovani tra i 6 e i 18 anni, la sede di Venezia proporrà giornate speciali dedicate a nuove discipline inclusive, momenti di incontro con testimonial del mondo sportivo e iniziative che coinvolgeranno direttamente le scuole del territorio. Il progetto punta inoltre a favorire la formazione di nuove competenze nel settore dello sport inclusivo attraverso il coinvolgimento di volontari, studenti e giovani professionisti.



“Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere Fondazione art4sport ETS e il progetto della Bebe Vio Academy di Venezia, un'iniziativa che interpreta in modo concreto i valori dell'inclusione, delle pari opportunità e della valorizzazione delle persone. Attraverso il Fondo Carta Etica possiamo contribuire a rendere lo sport accessibile a tutti, favorendo percorsi di crescita e autonomia per i più giovani”, ha dichiarato Francesco Mario Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit, aggiungendo: “Questo sostegno assume per noi un significato ancora più importante perché rafforza il nostro impegno a favore dei territori del Nord Est, con i quali UniCredit mantiene da sempre un legame profondo e nei quali vogliamo continuare a generare valore sociale attraverso progettualità, come quelle promosse da Fondazione art4sport ETS con la Bebe Vio Academy, capaci di produrre un impatto positivo, duraturo e diffuso. Come banca profondamente radicata nei territori in cui operiamo, crediamo che sostenere iniziative come questa significhi contribuire concretamente alla crescita delle comunità locali, promuovendo inclusione, partecipazione e opportunità per le nuove generazioni”



Il contributo di UniCredit è reso possibile dal Fondo Carta Etica, alimentato dalle carte di credito "Etiche" della banca: per ogni pagamento effettuato con queste carte, UniCredit destina infatti il 2 per mille dell'importo speso al Fondo, senza alcun costo aggiuntivo per i titolari.



Dal 2005 a oggi il Fondo Carta Etica ha raccolto oltre 50 milioni di euro, consentendo di sostenere più di 1.680 iniziative sociali in tutta Italia e confermando l'impegno di UniCredit nel creare valore sociale nei territori in cui è presente.

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