Londra: calo per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi bancari e finanziari , che presenta una flessione dell'1,99%.



L'andamento di HSBC Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per HSBC Holdings , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,64 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,77 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 13,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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