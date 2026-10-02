Wall Street cauta in vista dei dati sul lavoro

Occhi sull'agenda macro

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia, con gli investitori che restano cauti in attesa del report occupazionale statunitense che verrà diffuso nelle prossime ore. Dati che dovrebbero fornire nuovi segnali utili a determinare le prossime mosse della Federal Reserve.



Gli economisti stimano che il report mostrerà un aumento di 90.000 posti di lavoro non agricoli (non-farm payrolls) a settembre, dopo l'incremento di 162.000 unità del mese precedente, il dato più alto da marzo. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al minimo da un anno, attestandosi al 4,1%.



Gli indici

Il Dow Jones che si ferma a 50.927 punti; sulla stessa linea, resta piatto l' S&P-500 , con chiusura su 7.666 punti.



In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,31%); sui livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,03%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,92%), beni industriali (+1,00%) e informatica (+0,76%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori sanitario (-1,30%), telecomunicazioni (-1,19%) e materiali (-0,45%).



I migliori e i peggiori a Wall Street



Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+3,35%), Salesforce (+3,10%), IBM (+2,59%) e Caterpillar (+1,92%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Walt Disney , che ha terminato le contrattazioni a -3,40%.



Preda dei venditori Amgen , con un decremento del 3,38%.



Si concentrano le vendite su Johnson & Johnson , che soffre un calo del 2,30%.



Vendite su Alphabet , che registra un ribasso dell'1,70%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Synopsys (+12,78%), Lumentum Holdings (+7,67%), Cadence Design Systems (+6,24%) e MicroStrategy Incorporated (+4,89%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alnylam Pharmaceuticals , che ha chiuso a -6,36%.



Seduta negativa per Amgen , che mostra una perdita del 3,38%.



Sotto pressione Regeneron Pharmaceuticals , che accusa un calo del 3,09%.



Scivola AppLovin , con un netto svantaggio del 3,14%.





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