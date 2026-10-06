Centrale del Latte d'Italia, Intesa incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 6,4 euro per azione (dai precedenti 6 euro) il target price su Centrale del Latte d'Italia , società quotata su Euronext STAR Milan e controllata da NewPrinces , confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 58%.



Gli analisti hanno scritto che, dopo un esercizio 2025 caratterizzato da ricavi stabili e una redditività in miglioramento, Centrale del Latte d'Italia ha affrontato l'esercizio 2026 beneficiando di un contesto più favorevole per i costi del latte crudo. Ciò ha determinato una marcata espansione del margine lordo nel primo semestre del 2026, compensando parzialmente l'impatto dei prezzi di vendita più bassi sui ricavi.



Intesa ha aggiornato le stime per l'esercizio 2026 per recepire lo scenario deflattivo del primo semestre e ha ridotto la previsione sui ricavi del 4,3% rispetto alle ipotesi precedenti. Tuttavia, conferma un solido margine EBITDA, in linea con le previsioni passate. Le stime attuali prevedono un tasso di crescita composto annuo (CAGR) dei ricavi dell'1% nel periodo 2027-2028 e un margine EBITDA obiettivo dell'8,5% per l'esercizio 2028; si prevede inoltre un lieve miglioramento della redditività nel biennio 2026-2028, grazie a guadagni di efficienza, e una riduzione degli oneri finanziari favorita dalla solida generazione di cassa.



"Manteniamo un giudizio positivo su Centrale del Latte d'Italia, poiché il miglioramento dei margini, la forte generazione di cassa e il costante deleveraging compensano ampiamente l'attuale debolezza dei ricavi derivante dal calo dei prezzi del latte", si legge nella ricerca.

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