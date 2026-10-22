USA, leading indicator stabile a settembre e sopra attese

Il dato segnala una accelerazione della crescita dell'economia

(Teleborsa) - Stabile a settembre il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 99,6 punti, non evidenziando una variazione apprezzabile rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un calo dello 0,1%. Il dato è anche superiore al -0,1% atteso dagli analisti.



La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,3% a 115,3 punti, mentre la componente sulle aspettative future è cresciuta dello 0,5% a 121,1 punti.



"Cinque delle dieci componenti dell'indice hanno contribuito positivamente all'indice, - spiega Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager del The Conference Board. - trainate dallo spread dei tassi di interesse e dalle ore lavorative settimanali medie nel settore manifatturiero. Ciononostante, questi guadagni sono stati controbilanciati da un forte calo delle aspettative dei consumatori e da contributi negativi molto più contenuti derivanti dai prezzi delle azioni, dai nuovi ordini di beni strumentali e dai permessi di costruzione".



Il tasso di crescita semestrale dell'indice LEI è leggermente aumentato, il che suggerisce che l'economia è ancora in crescita e continuerà a crescere, ma sta diventando meno dipendente dalla spesa dei consumatori e più dipendente dagli investimenti delle imprese". Il Conference Board, sulla base degli ultimi dati, prevede ora una crescita del PIL reale a un tasso annualizzato del 2,2% nel 2026, con una previsione per il 2027 del 2%, superiore a quanto precedentemente previsto.



(Foto: Chris Barbalis on Unsplash)

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