Appuntamenti macroeconomici del 22 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 22/10/2026
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 101 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 199K unità)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -17 punti; preced. -16,5 punti)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 83 Mld piedi cubi; preced. 67 Mld piedi cubi)
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