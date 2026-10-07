Appuntamenti macroeconomici del 7 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 07/10/2026
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 118,1 punti; preced. 117,7 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,1%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -6,5 Mld Euro; preced. -6,7 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -4,7 Mld Euro)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 922K barili)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```