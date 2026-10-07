Giappone, leading indicator agosto sale a 118 punti sotto attese

(Teleborsa) - Migliorano ma meno dlele attese le condizioni economiche del Giappone ad agosto 2026. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 118 punti, in aumento dello 0,4% rispetto ai 117,6 punti di luglio (rivisto da un preliminare di 117,7). Il dato è lievemente sotto le stime degli analisti (118,1 punti).



Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo dell'1,9% a 118,7 punti (120,6 il dato del mese precedente).



L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in calo a 112,1 punti da 113 punti.

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