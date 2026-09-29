Giappone, leading indicator luglio rivisto lievemente al ribasso a 117,7 punti
(Teleborsa) - Confermato stabile il leading indicator giapponese, che a luglio risulta pari a 117,7 punti, in aumento rispetto al mese precedente ma in leggero ribasso rispetto alla stima preliminare di 117,9 punti. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato in aumento dell'1,7%, in linea con la stima preliminare, e si attesta a 120,6 punti dai 118,9 di giugno, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 113 punti dai 111,8 punti precedenti.
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