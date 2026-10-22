Vinci conferma previsioni. Fatturato 3° trimestre +5%

(Teleborsa) - La conglomerata francese Vinci , attiva nel settore delle infrastrutture ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato in aumento del 5%, trainato dalle attività al di fuori della Francia (+10%) e dalla divisione Energy Solutions (+7,4%).



Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi consolidati sono ammontati a 56 miliardi di euro, con un incremento del 3,1%, mentre la crescita organica è stata dell'1,8%. L'acquisizione ordini è risultata consistente nei settori Energy Solutions e VINCI Construction, che hanno totalizzato 49,6 miliardi di euro al 30 settembre 2026, con un incremento significativo del 6%.



L'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 settembre 2026 ammontava a 20,2 miliardi di euro, in calo di 1,2 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. La posizione di liquidità di VINCI rimane molto solida cn 14,7 miliardi di euro di liquidità netta gestita ed una linea di credito confermata e non utilizzata per 6,5 miliardi di euro.



Confermate le previsioni per il 2026, escluso l'impatto di un possibile aumento della tassazione sugli operatori di infrastrutture di trasporto a lunga distanza (principalmente quelli che gestiscono autostrade), attualmente in fase di revisione da parte del Parlamento francese. IN base ad una stima iniziale, il potenziale impatto contabile di tale misura sugli utili operativi di VINCI e sull'utile netto attribuibile ai proprietari della cntrollante nel 2026 sarebbe un onere aggiuntivo di circa 450 milioni di euro, da pagare nel 2027.

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