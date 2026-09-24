Blackberry rivede al rialzo stime fatturato 2027

(Teleborsa) - BlackBerry ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per l'anno fiscale 2027, dopo che la sua divisione software QNX ha registrato un fatturato record nel trimestre, cresciuto del 27% a 80,3 milioni di dollari grazie al buon andamento del settore auto ed alle nuove commesse.



La big USA prevede ora un fatturato compreso tra 616 e 636 milioni di dollari per l'esercizio 2027, in aumento rispetto alla precedente previsione precedente di 594-621 milioni di dollari.



Blackberry ha chiuso intanto il secondo trimestre con un fatturato in aumento del 26% a 163 milioni di dollari, superiore allee stime degli analisti di 145,6 milioni di dollari. L'EBITDA rettificato è cresciuto dell'81% a 47 milioni di dollari, mentre l'utile operativo è lievitato del 192% a 33,6 milioni. L'utile netto rettificato è aumentato del 79% su base annua, raggiungendo i 43,2 milioni di dollari. La società ha generato un flusso di cassa operativo di 29 milioni di dollari.



Per il terzo trimestre, BlackBerry prevede un fatturato compreso tra 143 e 154 milioni di dollari, rispetto alle stime di 149,6 milioni di dollari.



Nonostante i buoni risultati, le azioni Blackberry viaggiano in ribasso del 2,8%, dopo aver evidenziato un rialzo del 3% nel circuito pre-market.

Condividi

```