TISG, nominato nuovo CdA. OK a deleghe per AuCap e strumenti finanziari partecipativi

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, dal quale emerge una perdita di esercizio pari a 157,8 milioni di euro, e ha deliberato di rinviare integralmente a nuovo la perdita di esercizio.



Ha determinato in 5 il numero dei componenti del CdA, nominando componenti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista GC Holding (famiglia Costantino), titolare del 53,604% del capitale sociale e del 69,795% dei diritti di voto: 1. Giovanni Costantino; 2. Saverio Schiavone; 3. Sabrina Bruno (amministratore indipendente); 4. Massimo Mallegni (amministratore indipendente); 5. Gabriella Covino. Ha inoltre nominato Saverio Schiavone quale presidente.



L'assemblea ha anche nominato il Collegio Sindacale nelle persone di: 1. Gian Luca Ancarani (Presidente); 2. Cristina Chiantia (Sindaco Effettivo); 3. Massimo Invernizzi (Sindaco Effettivo); 4. Marco Baggetti (Sindaco Supplente); 5. Sofia Rampolla (Sindaco Supplente).



L'assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al CdA la delega ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo complessivo di 140 milioni di euro. Via libera anche alla facoltà di emettere, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, strumenti finanziari partecipativi non costituenti capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di 150 milioni di euro. Le deleghe si inseriscono nel contesto della manovra finanziaria in corso di definizione nell'ambito della procedura avviata con il ricorso ai sensi dell'art. 44 del CCII e sono finalizzate a dotare il CdA di uno strumento flessibile per il rafforzamento patrimoniale della Società, anche mediante l'ingresso di investitori terzi o nell'ambito di accordi con i creditori.

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