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Xenia, assemblea approva delega al CdA per AuCap da massimi 4 milioni di euro

Finanza
Xenia, assemblea approva delega al CdA per AuCap da massimi 4 milioni di euro
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Xenia Hotellerie Solution, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha approvato l'attribuzione al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro la data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2028, per un importo complessivo massimo di 4 milioni di euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a pagamento, anche in forma scindibile, in denaro e/o in natura, con o senza warrant, con facoltà di escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione. La delega è finalizzata a dotare l'organo amministrativo di uno strumento flessibile, attivabile in caso di opportunità di mercato, per sostenere il percorso di sviluppo della società in futuro nonché per il suo rafforzamento patrimoniale.
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