Acquisto per Telefonica
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Vigoroso rialzo per l'azienda di telefonia spagnola, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,71%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 3,41 Euro, con stop loss individuato a quota 3,09 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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