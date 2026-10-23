Allfunds, asset under administration salgono a 1,97 trilioni di euro. Ricavi +11% nei 9 mesi

(Teleborsa) - Allfunds Group , piattaforma attiva nella negoziazione e distribuzione nel settore del wealth management, ha comunicato che gli asset under administration (AuA) hanno raggiunto quota 1.967 miliardi di euro al 30 settembre 2026, in aumento del 16,7% su base annua (11,7% da dicembre). Gli AuA relativi ai servizi di piattaforma (Platform Service) sono aumentati del 17,9% su base annua, raggiungendo quota 1.405 miliardi di euro, sostenuti dalla continuità dei flussi netti provenienti sia dai nuovi clienti che da quelli esistenti, oltre che dall'andamento dei mercati. I flussi netti, pari a 73,9 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno, hanno registrato una solida performance e rappresentato, su base annualizzata, il 7,9% degli AuA dei servizi di piattaforma a inizio periodo (BoP).



I ricavi netti complessivi si sono attestati a 508,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026, in aumento del 10,7% su base annua, con una crescita dell'11,4% escludendo il Net Treasury Income (NTI).



"Allfunds continua a crescere in modo profittevole grazie sia alle nuove relazioni sia ai flussi netti positivi provenienti dai clienti esistenti - ha detto la CEO Annabel Spring - Gli asset under administration hanno raggiunto 1,97 trilioni di euro, con un incremento del 17% su base annua, mentre i ricavi sono cresciuti dell'11%. Gli investimenti alternativi guidano la crescita, con gli AuA di Alternative Solutions in aumento del 73%. Stiamo inoltre registrando un crescente interesse da parte dei clienti e una maggiore attenzione del settore verso gli ETF e la tokenizzazione. La nostra priorità è continuare a creare valore per i nostri clienti e fund partner, mettendo in connessione la domanda locale con l'offerta globale attraverso un'unica piattaforma. Ringrazio i nostri colleghi e clienti in tutti i mercati per il loro impegno e la loro fiducia".

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