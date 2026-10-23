Analisi Tecnica: CHF/USD del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Discesa moderata per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 22 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8186 con prima area di resistenza vista a 0,8245. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8167.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)