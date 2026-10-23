Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,18%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8356, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8409. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8339.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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