Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un -0,18%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8356, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8409. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8339.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)