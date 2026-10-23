Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,28%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3971 con tetto rappresentato dall'area 1,4084. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3934.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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