Analisi Tecnica: USD/CAD del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,28%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3971 con tetto rappresentato dall'area 1,4084. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3934.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)