BPER sostiene la decima edizione di Fattore R

Al fianco della Romagna per accompagnarne crescita e trasformazione

(Teleborsa) - BPER Banca sostiene anche quest’anno Fattore R – Romagna Economic Forum, giunto alla decima edizione e dedicato nel 2026 al tema "Romagna Super Area Economica e Urbana". L’appuntamento, in programma al Teatro degli Atti di Rimini, pone al centro del confronto tecnologia, start-up, turismo del futuro e ricerca e prospettive di sviluppo.



Partner storico del Forum e banca fortemente radicata nel territorio romagnolo, BPER rinnova così la propria partecipazione a una manifestazione che negli anni si è affermata come occasione di confronto tra imprese, istituzioni, associazioni e sistema finanziario sui temi che interessano il presente e il futuro della Romagna.



In questo contesto, BPER porta il contributo di una banca che da sempre opera al fianco delle comunità e del tessuto produttivo locale, sostenendo famiglie e imprese nei loro progetti e nelle scelte di investimento.



Per la Banca partecipa a Fattore R Cecilia Bavera, Responsabile Direzione Emilia Est Romagna di BPER, protagonista dell’intervento "Partner del territorio: Analisi del contesto per interpretare le necessità". "La Romagna ha le caratteristiche per rafforzarsi come una grande area economica integrata – ha affermato Cecilia Bavera –. Può contare su una forte cultura d’impresa, su filiere produttive riconosciute e su una vocazione turistica che continua ad evolvere. In uno scenario dal complesso contesto di riferimento macroeconomico, la sfida è trasformare questi punti di forza in nuova crescita, sostenendo gli investimenti necessari per aumentare competitività, produttività e qualità dell’offerta. I segnali che arrivano dal territorio mostrano una spiccata volontà di investire, con riqualificazione, innovazione e sostenibilità che sono le principali direttrici che ci vedono coinvolti. Come BPER vogliamo essere parte di questo percorso, mettendoci al servizio delle imprese e dei loro progetti, per accompagnare le aziende con credito, servizi e soluzioni disegnate per le diverse esigenze".

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