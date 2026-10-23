Casa Bianca: Melania Trump ottiene un cessate il fuoco locale a Oleshky

Dal 29 ottobre per aiuti umanitari ed evacuazione dei civili.

(Teleborsa) - La Casa Bianca ha annunciato che la first lady Melania Trump ha ottenuto un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina limitato alla città di Oleshky, nel sud dell'Ucraina. I due Paesi avrebbero concordato di fermare temporaneamente ogni azione militare per consentire l'ingresso di aiuti umanitari e preparare l'evacuazione dei civili lungo un corridoio sicuro. La tregua partirà il 29 ottobre 2026. Secondo il comunicato, la first lady, nel ruolo formale di "intermediario esclusivo", ha avviato i colloqui con entrambe le parti e le ha allineate su "obiettivi, procedure tecniche, tempi, processi e termini" dell'intesa.



Le dichiarazioni



"La situazione a Oleshky è disperata. È una città in prima linea sull'orlo del disastro", ha dichiarato Melania Trump. "La popolazione rimasta è composta soprattutto da anziani che hanno urgente bisogno di cure mediche, medicine, cibo e acqua pulita". Senza il suo intervento, ha aggiunto, "sarebbe stato impossibile portare aiuti nella città ed evacuare gli anziani". Leader civili non militari dei due Paesi visiteranno i residenti nelle case per valutare i bisogni, e chi vuole andarsene riceverà trasporto verso la destinazione preferita: "Prevedo che alcuni vorranno andare in Russia e altri in Ucraina". Un'organizzazione media americana "imparziale" documenterà il processo. La first lady ha spiegato di aver attivato il canale di comunicazione creato con le sei precedenti riunificazioni di 34 bambini, e che i due Paesi hanno assegnato squadre, anche per lo sminamento.



La città



Prima della guerra Oleshky contava circa 24.000 abitanti: oggi ne restano 1.700-2.000, in prevalenza anziani, con circa 50 bambini. Dopo la distruzione della diga di Kakhovka, circa il 90% del territorio cittadino è stato allagato. Nei giorni scorsi Kiev aveva parlato di trattative quotidiane con Mosca sull'evacuazione, dopo l'appello di Papa Leone XIV per una tregua umanitaria. Il commissario ucraino Dmytro Lubinets aveva indicato una stima preliminare di circa 6.000 persone da evacuare, tra Oleshky e sei insediamenti vicini, fino a 200 bambini.

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